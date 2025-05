Filmu Stanovanje 2a Gaje Möderndorfer posebna omemba na festivalu v Los Angelesu

Los Angeles, 15. maja - Kratki igrani film Stanovanje 2a scenaristke in režiserke Gaje Möderndorfer je prejel posebno omembo na 20. festivalu filmov jugovzhodne Evrope, ki je med 30. aprilom in 7. majem potekal v Los Angelesu. Na festivalu je doživel mednarodno premiero. Prikazali so ga v izboru 14 igranih kratkih filmov, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).