Znani nastopajoči na 44. festivalu Melodije morja in sonca

Portorož, 15. maja - Festival Melodije morja in sonca se tudi letos vrača v Avditorij Portorož. Tam bo 5. julija zazvenelo 14 skladb. Kot je ob predstavitvi povedal umetniški vodja festivala Andrea F, so letos prejeli 112 prijav, kar beležijo kot rekord, porast so opazili tudi pri pesmih v italijanščini. Številni glasbeniki so se letos preizkusili tudi kot avtorji.