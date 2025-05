V Novem Sadu protesti zaradi priprtih aktivistov

Novi Sad, 15. maja - Sodišče v Novem Sadu je v torek podaljšalo pripor šestim aktivistom, obtoženim ogrožanja ustavne ureditve in varnosti Srbije. Študenti in nekateri drugi državljani so se davi zbrali pred sodiščem, kjer zahtevajo njihovo izpustitev, policija pa je proti njim uporabila tudi solzivec, poročajo srbski mediji.