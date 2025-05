Primorske novice: Pred sodnika po skoraj 23 letih zaradi streljanja v Rožni Dolini

Nova Gorica, 15. maja - V Rožni Dolini pri Novi Gorici je 28. avgusta 2002 prišlo do streljanja. Štirje tedanji akterji so v ponedeljek končno stopili pred sodnika novogoriškega okrožnega sodišča Aleša Batističa, poročajo Primorske novice. Enega izmed štirih udeležencev streljanja so iskali po vsem svetu in ga končno našli v Peruju. Nihče od obtoženih ni priznal krivde.