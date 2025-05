Na konferenci o pomenu sodobnega raziskovanja etnične pripadnosti

Z dvodnevnim dogodkom inštitut praznuje 100. obletnico svoje ustanovitve. Kot je ob robu dogodka za STA dejal raziskovalec na inštitutu Janez Pirc, gre za najstarejši raziskovalni inštitut v Sloveniji, hkrati pa tudi eno prvih raziskovalnih ustanov v mednarodnem okviru, ki se ukvarja z narodnostnimi in etničnimi vprašanji. Z interdisciplinarnim pristopom inštitut spodbuja razumevanje in dialog o narodnostnih temah in upravljanju medetničnih odnosov, vprašanjih, ki ostajajo ključna tudi v 21. stoletju za mirno, stabilno in vključujočo družbo, je poudaril.

Po njegovih besedah se je vprašanj, povezanih z mednarodnimi odnosi in etnično pripadnostjo, treba dotikati tako v kontekstu tradicionalnih etničnih manjšin, kot so na primer italijanska in madžarska manjšina ter romska in nemško govoreča skupnost v Sloveniji, kot tudi novih etničnih manjšin, ki jih pri nas na primer predstavljajo predvsem priseljenske skupnosti z območja nekdanje Jugoslavije.

Kot je cenil, ima Slovenija za zaščito tradicionalnih manjšin dobro urejeno zakonodajo, a na nekaterih področjih, denimo pri romski skupnosti, ostaja prostor za izboljšave. Večji izziv pa predstavlja odnos do novih etničnih manjšin. "Kljub temu, da si družba želi njihove integracije in prispevka k razvoju, se ti posamezniki pogosto soočajo z ovirami, ko se želijo izpostaviti v gospodarstvu, kulturi ali politiki," je poudaril.

O tem, kako preseči predsodke in spodbuditi bolj vključujočo družbo, bo tekla razprava tudi na konferenci, na kateri je inštitut združil partnerje iz sorodnih institucij in univerz, ki preučujejo etničnost, jezik in medetnične odnose.

V sklopu konference bodo udeleženci lahko prisluhnili prispevkom več kot 50 raziskovalk in raziskovalcev iz 15 držav. Poseben poudarek bo namenjen raziskovanju etničnih identitet in raznolikosti, migracij, integracije, mejnih regij ter politične participacije.

S predavanji se na konferenci predstavljajo tudi nekatera uveljavljena imena s področja etničnih študij iz tujine in Slovenije. Profesor primerjalnega ustavnega prava na Univerzi v Veroni in direktor Inštituta za primerjalni federalizem raziskovalnega centra Eurac Research Francesco Palermo je danes spregovoril o pravnem statusu etničnih skupnosti.

Popoldne bo predaval tudi profesor sociologije na Svobodni univerzi Amsterdam Maurice Crul, ki bo predstavil nov teoretični okvir za raznolika evropska mesta ter razpravljal o izzivih in priložnostih, ki jih prinaša raznolikost.

V petek pa bo direktorica slovenskega inštituta Sonja Novak Lukanović razpravljala o pomembnosti raziskovanja etničnosti.

V okviru praznovanja stoletnice načrtuje inštitut v drugi polovici leta 2025 še več slavnostnih dogodkov in znanstvenih aktivnosti. V prihodnosti pa si prizadeva za še tesnejše povezovanje z mednarodnim raziskovalnim prostorom. "Cilj je, da s prepoznavnim interdisciplinarnim pristopom še naprej raziskujemo ne le manjšine same, temveč širši družbeni prostor, v katerem sobivajo manjšine, večina in drugi prebivalci," je dejala Novak Lukanović. S tem želijo na inštitutu identificirati izzive in spodbuditi družbo k razmisleku o večkulturnem sobivanju.