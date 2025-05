Edmonton po zmagi v podaljšku v konferenčni finale

Las Vegas, 15. maja - Hokejisti Edmonton Oilers so v peti tekmi drugega kroga končnice v severnoameriški ligi NHL po podaljšku z 1:0 premagali Vegas Golden Knights. Naftarji so se s skupnim izidom 4:1 v zmagah uvrstili v konferenčni finale na zahodu. Na vzhodu so aktualni prvaki lige Florida Panthers s 6:1 premagali Toronto Maple Leafs in povedli s 3:2 v zmagah.