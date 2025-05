Kuba kritična do ameriške uvrstitve na seznam držav, ki ne sodelujejo v boju proti terorizmu

Havana, 15. maja - Kubanska vlada je v sredo sporočila, da so se ZDA same diskreditirale, ko so otoško državo ponovno uvrstile na seznam držav, ki "ne sodelujejo v celoti" na področju boja proti terorizmu. State Department s tem spreminja mednarodni boj proti terorizmu v enostranski političen obračun, so dodali na zunanjem ministrstvu v Havani.