Minnesota Timberwolves finalisti zahoda

San Francisco, 15. maja - Košarkarji moštva Minnesota Timberwolves so prvi finalisti zahodne konference lige NBA. Davi so v San Franciscu ugnali Golden State Warriors s 121:110 in dobili serijo s 4:1 v zmagah. Njihov tekmec bo boljši iz dvoboja med Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets z Vlatkom Čančarjem, kjer prvi vodijo s 3:2.