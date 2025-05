Švedi ostajajo stoodstotni, Američani po podaljšku strli Norvežane

Stockholm/Herning, 14. maja - Švedski hokejisti so v četrti tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine, ki ga gostijo skupaj z Dansko, v Stockholmu s 6:0 premagali Latvijo in ostajajo pri popolnem izkupičku. Na drugi tekmi v skupini A je Slovaška z 2:1 premagala Francijo. V Herningu so Američani po podaljšku s 6:5 strli Norvežane, Danska je za prvo zmago s 5:1 ugnala Kazahstan.