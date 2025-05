V Ankari zaradi zastrupitve z alkoholom več kot 100 mrtvih

Ankara, 14. maja - V zadnjih treh mesecih je zaradi zastrupitve s ponarejenimi alkoholnimi pijačami v Ankari umrlo več kot sto ljudi. Tožilstvo je uvedlo preiskavo proizvodnje in prodaje t. i. ponarejenega in doma proizvedenega alkohola, zaenkrat pa so aretirali 44 ljudi, je danes poročala turška tiskovna agencija DHA.