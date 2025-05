Ob sumu nezakonitega lova na divjega petelina poostrili nadzor

Ljubljana/Mojstrana, 14. maja - Inšpekcija za lovstvo, policija, lovski čuvaji Lovske družine Dovje in predstavniki Gorske reševalne službe Mojstrana so zaradi suma nezakonitega izvajanja lova na divjega petelina izvedli poostren nadzor na mejnem območju med Slovenijo in Avstrijo. Glede na ugotovitve bodo izvedli dodatne aktivnosti.