Šest športnikov že s pogodbami za nastop na ZOI 2026

Ljubljana, 14. maja - Do začetka zimskih olimpijskih iger, ki bodo v Italiji, je manj kot devet mesecev. Slovenija se bo na igre podala s številčno ekipo in smelimi načrti. Na igrah z uradnima središčema v Milanu in Cortini d'Ampezzo bo nastopilo od 45 do 50 športnikov. Nekateri izmed njih so danes z Olimpijskim komitejem Slovenije (OKS) že podpisali pogodbe.