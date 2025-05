Med hišno preiskavo v Medvodah zasegli več kosov orožja

Medvode, 14. maja - Policisti policijske postaje Medvode so v torek pri dveh osumljencih opravili hišno preiskavo, v kateri so zasegli več kosov orožja, streliva in pirotehničnih sredstev. Hišno preiskavo so opravili po prijavi kaznivega dejanja groženj in pridobljeni sodni odredbi o hišni preiskavi, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.