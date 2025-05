Ljubljanska borza uvodoma v zelenem

Ljubljana, 14. maja - Ljubljanska borza se je dopoldne obarvala zeleno. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je do 11.30 pridobil skoraj pol odstotka. V prvi kotaciji so doslej najbolj pridobile delnice NLB, 1,7 odstotka, najbolj prometne pa so delnice Petrola, ki pa tudi edine izgubljajo. Ob 0,4-odstotnemu padcu je bilo z njimi sklenjenih za 267.280 evrov poslov.