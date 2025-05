Ministrstvo s predlogom za novo sredstvo elektronske identifikacije

Ljubljana, 14. maja - Ministrstvo za digitalno preobrazbo je pripravilo osnutek sprememb in dopolnitev uredbe o določitvi sredstev elektronske identifikacije, po katerem se med drugim uvaja začetek izdajanja novega sredstva elektronske identifikacije, in sicer virtualnega sredstva visoke ravni. Osnutek je v javni razpravi do 12. junija.