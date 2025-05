Na Sodišču EU poraz za Evropsko komisijo v primeru sporočil med von der Leyen in Pfizerjem

Luxembourg, 14. maja - V sporu glede izmenjave sporočil med predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in direktorjem Pfizerja je Evropska komisija doživela poraz. Sklep, s katerim je časniku New York Times zavrnila dostop do sporočil, je sodišče EU danes razglasilo za ničnega, češ da komisija ni podala prepričljivega pojasnila, zakaj ne poseduje sporočil.