Trgovinska zbornica z več aktivnostmi za varovanje okolja

Ljubljana, 14. maja - Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) je v okviru prizadevanj za odgovorno poslovanje svojih članov letos drugič objavila razpis za nagrade za trajnostno poslovanje ter pripravila zloženko in plakate s pozivom k skrbnemu ločevanju odpadkov. Uspešni so bili s projektom za zmanjšanje količine plastičnih vrečk v trgovinah, so sporočili.