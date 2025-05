Ljubljana, 14. maja - Državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež danes ob 20. uri ne bo govorec na Slovenskem večeru na Slovenski turistični borzi v Rogaški Slatini, kot so prvotno napovedali na ministrstvu. Namesto njega bo zbrane nagovorila generalna direktorica direktorata za turizem Dubravka Kalin, so sporočili z ministrstva.