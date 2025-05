Preiskovalna komisija DZ o ukradenih otrocih zaslišala nove priče

Ljubljana, 16. maja - Pred preiskovalno komisijo DZ o ugotavljanju in oceni stanja o primerih ukradenih otrok sta v sredo pričala upokojena babica Anita Prelec in upokojeni socialni delavec Jože Andlovic. Nadaljevali so v četrtek, ko so zaslišali upokojena patologa Borisa Židanika in Rajka Kavalarja. Nihče o domnevno odtujenih otrocih ne ve veliko, so izpovedali.