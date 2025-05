Za večjo varnost pešcev in kolesarjev v Novem mestu tudi evropska sredstva

Ljubljana, 14. maja - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je Mestni občini Novo mesto odobrilo evropska sredstva za projekt ureditve infrastrukture za večjo varnost pešcev in kolesarjev. Projekt je vreden 1,24 milijona evrov, od tega bo evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 836.000 evrov, so danes sporočili z ministrstva.