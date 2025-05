Litva uvedla sankcije proti Dodiku, postopek začela tudi Poljska

Vilnius, 14. maja - Litovska vlada je prepovedala vstop v državo nepravnomočno obsojenemu predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku ter predsednikoma vlade in narodne skupščine te entitete Bosne in Hercegovine Radovanu Viškoviću in Nenadu Stevandiću. Postopek za uvedbo sankcij proti Dodiku je začela tudi Poljska, so v torek poročali mediji v BiH.