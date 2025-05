Končana obnova historične fasade stare šole v Lembergu

Šmarje pri Jelšah, 18. maja - Občina Šmarje pri Jelšah je končala obnovo fasade stare šole v Lembergu. Z obnovo so ohranili prvotni arhitekturni videz šole. V prihodnosti načrtujejo, da bo stavba postala prostor za različne kulturne prireditve, srečanja, razstave in druge skupnostne aktivnosti, ki bodo spodbudile večjo povezanost med prebivalci Lemberga in obiskovalci kraja.