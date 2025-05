Umrl "najrevnejši predsednik na svetu" Mujica

Montevideo, 14. maja - V starosti 89 let je umrl nekdanji predsednik Urugvaja Jose Mujica, so v torek sporočile oblasti v državi. Nekdanji pripadnik gverile je Urugvaj vodil med letoma 2010 in 2015, zaradi svojega skromnega življenjskega sloga pa je bil znan tudi kot "najrevnejši predsednik na svetu". Iz Latinske Amerike se vrstijo pokloni preminulemu politiku.