Tatum že na operacijo ahilove tetive

Boston, 14. maja - Največji zvezdnik branilcev naslova severnoameriške košarkarske lige NBA iz Bostona Jayson Tatum se je poškodoval na ponedeljkovi tekmi konferenčnega polfinala proti New York Knicks in že prestal operacijo ahilove tetive. V klubu so potrdili, da je bila operacija uspešna, ni pa podatka o vrnitvi košarkarja na parket, poročajo agencije, tudi AFP.