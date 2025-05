Haliburton Indiano popeljal v konferenčni finale, Denver v zaostanku

Cleveland, 14. maja - Košarkarji moštva Indiana Pacers so finalisti vzhodne konference v ligi NBA. Ponoči so v Clevelandu tudi z 31 točkami Tyresa Haliburtona za četrto zmago ugnali gostitelje s 114:105. Denver, Vlatko Čančar spet ni igral, pa je izgubil pri Oklahoma Cityju s 105:112 in zdaj zaostaja z 2:3 v zmagah.