Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (13. 5.)

Ljubljana, 13. maja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da sta Geoplin in alžirska družba Sonatrach podaljšala pogodbo o dobavi alžirskega zemeljskega plina, državi sta ob tem podpisali več drugih sporazumov. Poročale so tudi o tem, da Primorski dnevnik praznuje 80 let.