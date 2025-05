Delo o turizmu po poplavah (14. 5.)

Ljubljana, 13. maja - Špela Kuralt se v komentarju Turizem so ljudje, a brez infrastrukture ne gre sprašuje o tem, kdaj bo končana poplavna sanacija in kdaj bo poskrbljeno za vse, ki so v ujmi izgubili domove, da bodo lahko zapustili apartmaje, ki bodo spet na voljo turistom. Avtorica meni, da se turizem vseeno počasi postavlja na noge, zlasti s trdim delom ponudnikov.