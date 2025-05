Felser ostaja direktorica AVP do odločitve na vladi

Ljubljana, 13. maja - Direktorica agencije za varnost prometa Simona Felser ostaja na čelu agencije do odločitve na vladi, ki pa je ta teden še ne bo, so za STA navedli na ministrstvu. Do njenega odstopa je kritična predsednica sveta agencije Tatjana Voj, označila ga je za neodgovorno dejanje v času, ko agencija zaradi napovedi stavke potrebuje operativno vodstvo.