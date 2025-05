Pirc Musar in Tebun za krepitev gospodarskih odnosov med Slovenijo in Alžirijo

Ljubljana, 13. maja - Slovenija in Alžirija imata odlične politične odnose, medtem ko bi bilo treba gospodarske odnose okrepiti, sta se na današnjem slovensko-alžirskem poslovnem forumu strinjala predsednica republike Nataša Pirc Musar in alžirski predsednik Abdelmadžid Tebun. Podpisan je bil tudi memorandum o sodelovanju med slovensko in alžirsko gospodarsko zbornico.