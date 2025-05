Občina bo ponovila javno dražbo za najem utic za peko kostanja

Ljubljana, 14. maja - Ljubljanska občina bo ponovila javno dražbo za najem utic za peko in prodajo kostanja, ki jih v prvi dražbi niso oddali, je potrdil župan Zoran Janković. Ob tem bodo pogoje preoblikovali, saj so ugotovili, da je bil pogoj uspešnega izvajanja dejavnosti peke kostanja na javni površini Mola v zadnjih dveh letih prezahteven, so sporočili z občine.