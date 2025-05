Teja Belak: Najbolj se veselim nastopa pred obema otrokoma

Ljubljana, 14. maja - Najboljša slovenska telovadka Teja Belak se je to sezono vrnila na tekmovanja po dveh porodih in po uspešnih nastopih slavila skupno zmago svetovnega pokala na preskoku. Kot je povedala pred domačim svetovnim izzivom v Kopru, čuti nekaj več pritiska predvsem zaradi navijačev in tudi zato, ker bosta zanjo s tribun navijala tudi oba otroka.