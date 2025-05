Pakistan očita Indiji zaostrovanje razmer

Islamabad, 13. maja - Pakistan je danes izjave indijskega premierja Narendre Modija označil za hudo zaostrovanje razmer, saj da gre za politični oportunizem in neupoštevanje mednarodnega prava. Modi je v ponedeljek dejal, da so vojaške ukrepe proti sosedi ustavili le začasno in da se bodo odzvali na vsak teroristični napad.