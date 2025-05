Minister Novak na ogledu del zadrževalnika Medvedce

Majšperk, 13. maja - Minister za naravne vire in prostor Jože Novak si je v ponedeljek s predstavniki Direkcije RS za vode in poslanci DZ ogledal dela na zadrževalniku Medvedce. Gre za projekt, ki je ključen za urejanje poplavnih območij vzdolž reke Polskave, so poudarili na ministrstvu za naravne vire in prostor.