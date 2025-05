Na okrogli mizi o politikah glede duševnega zdravja poudarili pomen dostopnih storitev

Koper, 13. maja - Ministri in državni sekretarji, ki so sodelovali na današnji okrogli mizi o politikah pri duševnem zdravju, so izpostavili pomen dostopnih storitev. V to smer delujejo centri za krepitev zdravja in za duševno zdravje, so poudarili na ministrstvu za zdravje. Na ministrstvu za delo pa vsem s potrebo po pomoči pomagajo s socialnovarstvenimi programi.