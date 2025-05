Svet Vrtca Škofja Loka bo o ravnateljici odločal po inšpekcijskem nadzoru

Škofja Loka/Tržič, 13. maja - Po očitkih o nepravilnostih in zahtevah po razrešitvi ravnateljice Vrtca Škofja Loka s strani nekaterih zaposlenih in staršev otrok sta se v ponedeljek zvečer sestala sveta staršev in zavoda. Svet zavoda je sklenil, da bo odločitve oziroma ukrepe sprejel, ko bodo znane ugotovitve inšpekcijskih nadzorov.