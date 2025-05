V Mariboru se konec tedna začenja 7. festival uprizoritvenih umetnosti Prestopi

Maribor, 13. maja - Kulturno-umetniško društvo Moment bo od petka sedmič doslej gostilo mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti Prestopi/Crossings, ki bo potekal na Intimnem odru in avli GT22, deloma pa tudi v Lutkovnem gledališču Maribor, Narodnem domu Maribor in na drugi gimnaziji. V osmih dneh bo ponudil devet predstav, razstavo in delavnico.