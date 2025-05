Pred 90 leti rojstvo slovenskega literata in politika Rudija Šeliga

Kranj, 14. maja - Na današnji dan pred 90 leti se rodil pisatelj, dramatik, esejist, politik in predavatelj Rudi Šeligo. Za svoj bogat knjižni opus je prejel leta 1989 Prešernovo nagrado za dramska in prozna dela in med drugim kresnika za najboljši roman leta 2003 za Izgubljeni sveženj.