Diplomatski stiki Kijeva in Moskve med vojno v Ukrajini

pripravila Maja Cerkovnik

Ljubljana, 14. maja - Turčija bo naj bi v četrtek gostila neposredne pogovore med Ukrajino in Rusijo, pri čemer ni jasno, ali bodo potekali na najvišji ravni. Diplomatski stiki med Kijevom in Moskvo so sicer močno omejeni, odkar so nekaj tednov po začetku ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 propadli neposredni pogovori med stranema.