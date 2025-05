Za namakanje zemljišč lani manj vode

Ljubljana, 13. maja - V Sloveniji so lani namakali 4085 hektarjev zemljišč, kar je za en odstotek več kot leto prej. Skupno so za namakanje porabili 3,2 milijona kubičnih metrov vode oz. 32 odstotkov manj kot leto prej, od tega so 80 odstotkov vode pridobili iz površinskih voda. Večinoma, v 62 odstotkih, so namakali njive in vrtove.