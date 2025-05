Nissan leto sklenil z globoko izgubo

Tokio, 13. maja - Japonski avtomobilski velikan Nissan je v poslovnem letu do konca marca vknjižil 4,5 milijarde dolarjev (okoli 4,1 milijarde evrov) čiste izgube. V družbi so ob tem danes potrdili ukinitev 15 odstotkov delovnih mest in opozorili na tveganja zaradi ameriških uvoznih carin, poroča francoska tiskovna agencija AFP.