V Mariboru in Ljubljani Grassovi dnevi ob desetletnici smrti nemškega nobelovca

Maribor/Ljubljana, 13. maja - S kolokvijem in pogovorom se danes na mariborski filozofski fakulteti začenjajo Grassovi dnevi, ki jih ob deseti obletnici smrti nemškega nobelovca Günterja Grassa in 80. obletnici konca druge svetovne vojne pripravljata Goethe-Institut in Prevodni Pranger s partnerji. Dogodki se bodo do četrtka odvijali v Mariboru in Ljubljani.