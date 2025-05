Nevladne organizacije pozdravljajo priporočila KPK glede izvajanja velikih infrastrukturnih projektov

Ljubljana, 13. maja - Nevladne organizacije PIC, Greenpeace Slovenija in Umanotera pozdravljajo priporočila KPK za sprejem krovnega zakona za izvajanje velikih infrastrukturnih projektov ter nadzor nad njimi. Prepričani so, da bi to predstavljajo pomemben mehanizem za preprečevanje korupcijskih tveganj in izgub javnega denarja v prihodnje.