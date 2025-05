Evropske borze uvodoma v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 13. maja - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja obrnili navzgor, čeprav je rast za zdaj skromna. Vlagatelji so po navedbah analitikov zmerno optimistični zaradi dogovora ZDA in Kitajske o začasnem znižanju vzajemnih carin, poročajo tuje tiskovne agencije.