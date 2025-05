Vreme: Delno jasno s spremenljivo oblačnostjo

Ljubljana, 13. maja - Danes bo delno jasno z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, ki jo bo več v severozahodnih krajih. Pihal bo vzhodni do jugovzhodni veter, šibka burja na Primorskem pa bo dopoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo pretežno jasno, nekaj kopaste oblačnosti bo predvsem v hribovitem svetu. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 19 do 23 stopinj Celzija.

Obeti: v četrtek bo dopoldne še delno jasno. Popoldne se bo od severa pooblačilo, pričele se bodo pojavljati krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Sprva bo pihal zahodnik, nato vzhodni veter, na Primorskem zvečer šibka burja. V petek bo zjutraj precej jasno, čez dan pa predvsem v notranjosti Slovenije zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Od 5 do 10 stopinj hladneje bo kot v četrtek.

Vremenska slika: nad severnim Atlantikom je območje visokega zračnega tlaka, ki seže nad srednjo Evropo in severni Balkan. Višinski jedri s hladnim zrakom se zadržujeta nad Biskajskim zalivom in nad vzhodno Evropo. K nam z vetrovi vzhodnih smeri doteka dokaj hladen in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: danes dopoldne se bo povsod delno razjasnilo. Popoldne bo spet nekaj več kopaste oblačnosti, v Alpah lahko še nastane kakšna ploha. Ob Jadranu bo pihala šibka burja. V sredo bo sončno, v Alpah bo nekaj več kopaste oblačnosti, tam popoldne ni izključena kakšna ploha.

Biovreme: danes bo tekom dneva vremenska obremenitev popustila. V sredo bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden.