Na Hrvaškem obtožili trojico iz kriminalne združbe Dina Muzaferovića - Cezarja

Zagreb, 13. maja - Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je v ponedeljek vložil obtožnico proti trojici državljanov BiH zaradi preprodaje drog in orožja, s čimer so zaslužili najmanj 400.000 evrov. Po poročanju hrvaških medijev naj bi šlo za skupino, ki jo je vodil tudi slovenskim organom dobro znani Dino Muzaferović - Cezar.