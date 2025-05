New York in Minnesota le še zmago oddaljena od konferenčnega finala (krajše)

New York, 13. maja - Košarkarji moštev New York Knicks in Minnesota Timberwolves so le še zmago oddaljeni od finala vzhodne in zahodne konference. Newyorčani so s 121:113 na četrti tekmi doma premagali lanske branilce naslova Boston Celtics, medtem ko je bila Minnesota v gosteh s 117:110 boljša od Golden State Warriors.