Večer o mariborskem županu in podžupanu (13. 5.)

Maribor, 12. maja - Aljoša Peršak v komentarju Padla na izpitu piše o ugotovitvah KPK, ki so bile preveč udarne, da bi jih mariborski župan Arsenovič lahko pometel pod preprogo. Podžupan Samo Peter Medved je namreč presegel svoje pristojnosti, zavajal javnost in kršil integriteto. Avtor meni, da sta Arsenovič in Medved padla na izpitu iz ponižnosti.