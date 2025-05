Minister Maljevac podpisal pismo o nameri za izgradnjo nove enote Doma upokojencev Domžale

Domžale, 12. maja - Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je danes obiskal Dom upokojencev Domžale in ob tem podpisal pismo o nameri za izgradnjo nove enote doma upokojencev v naselju Mala Loka. Nova enota bo zagotavljala okvirno 48 mest za stanovalce in prostore za dnevno varstvo, so sporočili z ministrstva za solidarno prihodnost.