Poslance SDS v Savinjski regiji opozorili na "ponižujoče financiranje" občin

Celje, 12. maja - Poslanska skupina SDS je danes v treh skupinah opravila terensko sejo v Savinjski regiji. Med drugim so obiskali različna podjetja in organizacije v Šoštanju, Celju, Slovenskih Konjicah, Ljubnem ob Savinji, Rogatcu in Žalcu. Sogovorniki so jih med drugim opozorili na težave z birokracijo in "ponižujoče financiranje" občin, so zapisali v SDS.