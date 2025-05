Ljubljanska ekonomska fakulteta gosti največje združenje s področja managementa

Ljubljana, 12. maja - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Slovensko akademijo za management danes in v torek gosti vodstvo Academy of Management, ki je največje svetovno združenje raziskovalcev in praktikov s tega področja in združuje skoraj 20.000 članov iz več kot 120 držav. Med drugim bo tema srečanja tudi sodelovanje v državah Zahodnega Balkana.